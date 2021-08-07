موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج ميسي يتصدر تويتر عقب رحيله من برشلونة.. محمد هاني يحتفل بارتداء قميص النادي الأهلي في 200 مباراة.. وفاة والد الفنانة ميساء مغربي

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:
بـ قبلة رومانسية.. ريهام أيمن بصحبة زوجها من أمام البحر "شاهد"
٢٠٠ مباراة.. محمد هاني يحتفل بارتداء قميص نادي الأهلي
حبيب الكل.. منة فضالي تتوجه بالدعاء لـ صلاح عبد الله
هاشتاج ميسي يتصدر تويتر عقب رحيله من برشلونة.. ومغردون: الأسطورة
شيري عادل تعلن حصولها علي الإقامة الذهبية في الإمارات
أحمد أمين: ياريت ندعي ونطلب الشفاء لحبيب الكل صلاح عبد الله
بصور رومانسية.. هنادى مهنى تتألق بصحبة زوجها في أحدث ظهور
شاهد.. فيفي عبده ترقص على أنغام حته من قلبي لـ حسين الجسمي
محمد حماقي يتصدر تويتر عقب صدور أغنية "زيها مين"