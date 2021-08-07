عضو مجلس الشيوخ: لبنان أعطي كثيرا للعالم العربي ..فيديو

الخلافات الطائفية تعرقل جهود التوافق

قال المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن لبنان أعطى كثيرا لمصر وللعالم العربي بشكل عام، ومن لا يدرك ذلك التاريخ لن يستطيع تحقيق الانتصارات في المستقبل.

وأضاف زكريا خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تنظر إلى لبنان أنها كانت إحدى مصادر قوتها في يوما ما.

لبنان تميز بالقوى الناعمة

وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن لبنان تميز بالقوى الناعمة حيث أفرزت العديد من المبدعين والمثقفين.

وأشار زكريا إلى أن، أن الخلافات الطائفية تعرقل جهود التوافق بين القوى المتصارعة داعيا الجميع إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة.