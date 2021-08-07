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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبرى تشارك جمهورها بـصور لها مع زوجها .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبري ،عدة صور لها مع زوجها  من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

ربنا يخليكم لبعض ياروحي - زى القمر - مشاء الله 

 

وشاركت الفنانة عبير صبري ، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب. 

عبير صبري هبه مجدى محمد رمضان سمية الخشاب

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