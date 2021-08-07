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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يحجز برج إيفل من أجل تقديم ميسي لاعبا للفريق

صدى البلد

مفاجأة مدوية أطلقها نادي برشلونة، أمس، الخميس، بإعلان رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن النادي، بعد مسيرة دامت 20 عاما، مع البلوجرانا.

نادي برشلونة أكد أن رحيل ميسي، جاء بسبب الأزمة المالية الطاحنة، وفشل النادي في توفير الموارد المالية لتجديد عقد اللاعب، لتفادي كسر قوانين اللعب النظيف.

ووفقا “ لبرنامج” الشيرنجيتو الإسباني، أن ميسي بات قريبا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء علاقته بنادي برشلونة.

وأشار البرنامج الإسباني، أن ميسي أخبر بعض لاعبي باريس سان جيرمان، أنه سيوافق على عرض نادي باريس، للانضمام إلى صفوفه، خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة ” لاجازيتا ديللو سبورت ” أن يوم 10 من شهر أغسطس الجاري سيشهد الإعلان عن صفقة إنضمام ليونيل ميسي مع كتيبة ماوريسيو بوكتينيو في صفقة إنتقال حر حتى العام 2025. 

في الوقت الذي أضافت فيه الصحيفة أن النادي الباريسي قام بحجز برج إيفل من أجل تقديم البرغوث لاعبًا في صفوف حامل لقب الدوري.

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باريس سان جيرمان يحجز برج إيفل من أجل تقديم ميسي لاعبا للفريق

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