عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

بعد شهور قليلة من
بعد شهور قليلة من إنقاذه وإطلاق سراحه في جبال الألب بسويسرا،

بعد شهور قليلة من إنقاذه وإطلاق سراحه في جبال الألب بسويسرا، فارق "الدب الأكثر وحدة في العالم" الحياة في عمر الـ12 عامًا.

 

عاش الدب الأوروبي جامبولين مجبرًا على أداء عروض تافهة أمام الجماهير داخل سيرك أوكراني، حيث تم حبسه داخل قفص صغير منذ أن كان شبلًا.

 

قامت منظمة حقوق الحيوان four paws في سويسرا بإنقاذ الدب من السيرك الأوكراني، وإطلاق سراح الحيوان البالغ من العمر 12 عامًا على بعد 1500 ميل في جبال الألب.

 

وقد كانت الصدمة عندما توفي الدب فجأة بعد شهور قليلة من نيل حريته وخلاصه من السيرك وعروضه القاسية، لكن لحسن الحظ أن جامبولينا نعم ببعض الحرية في الطبيعة البرية قبل نفوقه.

 

كان من المقرر أن يتم تعقيم الدب وإجراء بعض فحوصات الأسنان له من قبل الأطباء البيطريين المتخصصين في الحياة البرية للحفاظ على صحة وحياة الدب ليعيش طويلا.
 

PRI_193581822
PRI_193581822
PRC_193666864
PRC_193666864
الدب الاطباء البيطريين الأطباء الاسنان الحياة البرية حقوق الحيوان سويسرا جبال الألب الأوروبى الاوكراني البيطريين البيطرى فوق بيطري اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ترشيحاتنا

مغني الراب مروان موسى يزلزل مسرح الزمالك بحفل غنائي ضخم.. صور

الحكومة اليمنية ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا

إصابة 22 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالجيزة

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

تعرف على حكام مباراة الزمالك والمحلة والأهلي وسيراميكا كليوباترا

باريس سان جيرمان يحجز برج إيفل من أجل تقديم ميسي لاعبا للفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ