بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

بعد شهور قليلة من إنقاذه وإطلاق سراحه في جبال الألب بسويسرا، فارق "الدب الأكثر وحدة في العالم" الحياة في عمر الـ12 عامًا.

عاش الدب الأوروبي جامبولين مجبرًا على أداء عروض تافهة أمام الجماهير داخل سيرك أوكراني، حيث تم حبسه داخل قفص صغير منذ أن كان شبلًا.

قامت منظمة حقوق الحيوان four paws في سويسرا بإنقاذ الدب من السيرك الأوكراني، وإطلاق سراح الحيوان البالغ من العمر 12 عامًا على بعد 1500 ميل في جبال الألب.

وقد كانت الصدمة عندما توفي الدب فجأة بعد شهور قليلة من نيل حريته وخلاصه من السيرك وعروضه القاسية، لكن لحسن الحظ أن جامبولينا نعم ببعض الحرية في الطبيعة البرية قبل نفوقه.

كان من المقرر أن يتم تعقيم الدب وإجراء بعض فحوصات الأسنان له من قبل الأطباء البيطريين المتخصصين في الحياة البرية للحفاظ على صحة وحياة الدب ليعيش طويلا.



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