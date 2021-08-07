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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفلة وسط المقابر فى قليوب

طفل رضيع
طفل رضيع

عثرت إحدى السيدات بقرية سنديون دائرة مركز شرطة قليوب ، على رضيعة حديثة الولادة بمنطقة مقابر أبو جهل بالقرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد عثور إحدى السيدات على رضيعة حديثة الولادة بمنطقة مقابر أبو جهل بقرية سنديون دائرة المركز.
وبمناظرة الرضيعة تبين أنها حديثة الولادة وتبلغ من العمر حوالى أسبوع ومربوطة الحبل السرى ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية وجرى عرض الطفلة على مستشفى قليوب التخصصى وبتوفقيع الكشف الطبى عليها تبين أن عمرها أقل من أسبوع ولا تعانى أية عيوب خلقية 
وبعرض الرضيعة على النيابة العامة أمرت بإيداعها بإحد المستشفيات ونشر صورة لها وبمواصفاتها للتوصل لأهليتها وتسليمها لهم.
من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، دون خسائر بالأرواح وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية فى القليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة.
وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة والشقة عبارة عن غرفتين وصالة ملك "ر إ ر" 25 سنة عامل، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح كما أن الحريق نتيجة ماس كهربائى.

قليوب الحماية المدنية النيابة العامة مستشفى قليوب مركز شرطة قوات الحماية المدنية

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