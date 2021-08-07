عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة اليد لمنتخب مصر أمام إسبانيا على برونزية أولمبياد طوكيو

صدى البلد

تنتظر جماهير كرة اليد في مصر والعالم مشاهدة نهائيات كرة اليد في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على إسبانيا بعد الهزيمة من فرنسا  وتحقيق الميدالية البرونزية. 

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا المفتوحة "beIN SPORTS Xtra 2".

وجه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب اليد رسالة للجماهير قبل مواجهة إسبانيا في العاشرة صباح غد السبت بمباراة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وقال باروندو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": “كل هذه المباريات قادتنا للقتال على الميدالية البرونزية .. لقد تعلمنا من أخطائنا وعملنا بفوز وقدمنا أفضل ما لدينا ، يالا مصر”.

المنتخب المصري خسر في الدور نصف النهائي امام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة يويوجي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 – 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

تضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.

ترشيحاتنا

طوكيو 2020.. قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال

الأرجنتين تخفف قيود كورونا مع اقتراب حصيلة الإصابات من 5 ملايين

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

قبل طرحه فى السينما .. 6 معلومات عن فيلم موسى

هل يجوز صلاة السنة بعد الفجر ؟.. ليست قضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ