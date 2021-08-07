قناة مفتوحة تنقل مباراة اليد لمنتخب مصر أمام إسبانيا على برونزية أولمبياد طوكيو

تنتظر جماهير كرة اليد في مصر والعالم مشاهدة نهائيات كرة اليد في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على إسبانيا بعد الهزيمة من فرنسا وتحقيق الميدالية البرونزية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا المفتوحة "beIN SPORTS Xtra 2".

وجه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب اليد رسالة للجماهير قبل مواجهة إسبانيا في العاشرة صباح غد السبت بمباراة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وقال باروندو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": “كل هذه المباريات قادتنا للقتال على الميدالية البرونزية .. لقد تعلمنا من أخطائنا وعملنا بفوز وقدمنا أفضل ما لدينا ، يالا مصر”.

المنتخب المصري خسر في الدور نصف النهائي امام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة يويوجي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 – 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

تضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً ببعثة منتخب مصر لكرة اليد خلال جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي عقدها مع الفريق فور الوصول اليوم إلى اليابان.