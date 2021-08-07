اليوم السبت .. جدول مواعيد منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو

تُلعب اليوم السبت عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة في إطار دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وتأتي المواعيد كالاتي

3 صباحا

جمباز إيقاعي سيدات

(لوجين السيد - بولينا فؤاد - سلمى صالح - ملك سليم - تيا صبحي)

7 صباحا

فريال أشرف كاراتيه دور المجموعات

مصر في مجموعة (الصين - سويسرا - إيران - الجزائر)

7:30 صباحا

خماسي حديث رجال - منافسات السباحة

(أحمد حامد)

10 صباحا

مصر × إسبانيا.. تحديد المركز الثالث والرابع كرة يد.

10:15 صباحا

خماسي حديث رجال - منافسات الفروسية.

12:30 ظهرا

خماسي حديث منافسات الجري + الرماية

(أحمد الجندي)

12:30 ظهرًا

سباحة توقيعية فرق

(نورا - جيادا - ليلى - نيهال - فريدة - شهد - مريم - هنا)