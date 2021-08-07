بعد مغادرة ميسي .. تقارير تنفي طلب أجويرو الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل حقيقة رغبة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في مغادرة نادي برشلونة، بعد أسابيع قليلة من التوقيع للفريق الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ما ذكر ليس صحيحًا على الإطلاق ومن مصادر مقربة من أجويرو نفت أن يكون اللاعب صاحب الـ33 عامًا راغبًا في مغادرة برشلونة، الذي وقع له عقدًا حتى عام 2023.

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو طلب الرحيل عن فريق برشلونة، بعد مغادرة مواطنه ليونيل ميسي للنادي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الخميس، عن رحيل أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي عن الفريق، وعدم تجديد عقده.

وبحسب قناة “ بي تي في” الإسبانية، فأن أجويرو طلب الرحيل على الفور من برشلونة بعد رحيل ميسي.

وأشارت القناة إلى أن محامي أجويرو يراجعون العقد المُبرم حديثًا مع برشلونة من أجل خروج اللاعب من النادي الكتالوني، حيث يشعر اللاعب بأنه تعرض للخيانة بعد قدومه للعب مع مواطنه وصديقه ليونيل ميسي.

وانتقل سيرجيو أجويرو لصفوف نادي برشلونة هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يُعد من أقرب أصدقاء ليونيل ميسي.