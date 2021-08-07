أخبار العالم| طالبان تسيطر على أول عاصمة أفغانية.. واستمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في لبنان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

طالبان تتبنى اغتيال مسؤول كبير.. وتسيطر على أول عاصمة أفغانية

أعلنت حركة طالبان أمس الجمعة، اغتيال مدير مركز الإعلام الحكومي الأفغاني، والسيطرة على أول عاصمة ولاية في أفغانستان وهي مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز.

تبادل قصف بـ"الشكاوى".. لبنان وإسرائيل تصعّدان المواجهات الحدودية إلى مجلس الأمن

دخل التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل يومه الثالث الجمعة، بقصف صاروخي شنه حزب الله على مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، ردًا على غارات جوية إسرائيلية طالت قرى لبنانية جنوبية.

إسرائيل: هجمات حزب الله الإرهابية ستجلب كارثة للبنان بأسره

حذرت إسرائيل من أن هجمات حركة حزب الله اللبنانية عليها ستقود إلى "كارثة ودمار كبير" في لبنان بأسره.

الخارجية الأمريكية : ننخرط في حوار مع لبنان وإسرائيل لخفض التصعيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، إن إدارة الرئيس جو بايدن منخرطة في محادثات مكثفة مع إسرائيل وحكومة لبنان لخفض التصعيد.

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائراته الحربية شنت عدة ضربات جوية على مواقع متفرقة لحركة حماس في قطاع غزة.

قدرات دفاعية كاملة.. إثيوبيا تهدد بتحرك عسكري عاجل

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحكومة الإثيوبية تهديدها بنشر قدرات دفاعية كاملة لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي عسكريًا.

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

منحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ترخيصًا لثماني شركات طيران لتنظيم رحلات جوية منتظمة إلى المنتجعات المصرية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

بيان جديد من السودان بشأن فيضان النيل.. وتحذير عاجل للمواطنين

أعلن السودان، اليوم الجمعة، تجاوز منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 28 سنتمتر، ما يعني أنه على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات.

تونس.. فتح تحقيق ضد حركة النهضة بتهمة الحصول على دعم أجنبي

فتح القضاء التونسي تحقيقا ضد حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، بعد الكشف عن عقد "لوبيينج" - شركة ضغط - أبرمته الحركة مع شركة أمريكية للقيام بحملة لتحسين صورة النهضة في الولايات المتحدة.