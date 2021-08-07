نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

بعد شهور قليلة من إنقاذه وإطلاق سراحه في جبال الألب بسويسرا، فارق "الدب الأكثر وحدة في العالم" الحياة في عمر الـ12 عامًا.

تخطط باريس لتسجيل رقم قياسي عالمي ورفع أكبر علم على الإطلاق من برج إيفل عندما تسلم طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في نهاية هذا الأسبوع.

إذا كان حلمك هو السفر إلى الفضاء فقد أتتك الفرصة على طبق من ذهب، وعندما نقول من ذهب فنحن نعنيها حقًا، فتكلفة حلم طفولتك قد تكون باهظة بعض الشئ تصل إلى 7 ملايين جنيه، لكنها لازالت ممكنة.

على عكس الفيروسات القاتلة التي تهاجم البشرية مؤخرًا مثل كورونا، اكتشف العلماء فيروس جديد يمكن أن يفيد الإنسان وفقًا للعلماء والباحثين في معهد كوادرام البريطاني.



أثار مقطع فيديو متداول على TikTok تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عروس إندونيسية تحضر حفل زفافها وحيدة، بعدما تم عزل العريس لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.