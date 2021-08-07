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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

المنوعات
المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

 

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور
 

بعد شهور قليلة من إنقاذه وإطلاق سراحه في جبال الألب بسويسرا، فارق "الدب الأكثر وحدة في العالم" الحياة في عمر الـ12 عامًا.

 

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور
 

تخطط باريس لتسجيل رقم قياسي عالمي ورفع أكبر علم على الإطلاق من برج إيفل عندما تسلم طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في نهاية هذا الأسبوع.

 

حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق
 

إذا كان حلمك هو السفر إلى الفضاء فقد أتتك الفرصة على طبق من ذهب، وعندما نقول من ذهب فنحن نعنيها حقًا، فتكلفة حلم طفولتك قد تكون باهظة بعض الشئ تصل إلى 7 ملايين جنيه، لكنها لازالت ممكنة.


اكتشاف فيروس جديد نافع للبشر.. يحارب أمراض الجهاز الهضمي|صور

 

على عكس الفيروسات القاتلة التي تهاجم البشرية مؤخرًا مثل كورونا، اكتشف العلماء فيروس جديد يمكن أن يفيد الإنسان وفقًا للعلماء والباحثين في معهد كوادرام البريطاني.
 

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"
 

أثار مقطع فيديو متداول على TikTok تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عروس إندونيسية تحضر حفل زفافها وحيدة، بعدما تم عزل العريس لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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