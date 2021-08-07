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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك.. سعر الذهب واللحوم وشروط ترخيص عربية الطعام المتنقلة

اخبار تهمك - سعر
اخبار تهمك - سعر الذهب واللحوم

يبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الساعات الماضية، في السطور التالية..

 

سعر الذهب اليوم السبت 7-8-2021

يستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم السبت 7 - 8 -2021، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والذي تأثر بالانخفاض العالمي للذهب بعد موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون النقل البرى والبنية التحتية بقيمة 715 مليار دولار، ما دفع التداول نحو الدولار.

أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 7 أغسطس 2021

استقرت  أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 7 أغسطس 2021 في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة، وموعد انكسار الموجة الحارة، وكذلك سبب سقوط الأمطار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

رسم 5000 جنيه سنويا.. شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة

لم يحقق قانون وحدات العربات المتنقلة- رغم صدوره قبل 3 أعوام- الهدف الرجو منه أو لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كامل، لذلك تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لتقديم تعديل على مشروع القانون، لتحقيق الهدف منه.

 

كيفية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية في واتساب على أندرويد وآيفون

 

دشن واتساب WhatsApp، ميزة جديدة كان عشاق تطبيق التراسل في انتظار الحصول عليها لمدة طويلة، والتي يطلق عليها اسم "العرض لمرة واحدة View Once".

 

لو عاوز تجدد رخصة محلك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن تفاصيل وشروط التقديم لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى.

 

 

موقع صدى البلد أخبار الخدمات سعر الذهب مجلس النواب أسعار اللحوم البلدي محلات الجزارة الدكتورة إيمان شاكر الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس تجديد رخصة

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