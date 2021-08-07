د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

إستطاع المنتخب الإيطالي تحقيق بطولة أمم أوروبا بعدما فاز علي المنتخب الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح ونال الفريق اشادات كبيرة بعد تحقيق البطولة الغالية،

خسارة اليورو تظهر الإنجليز علي حقيقتهم

وقد أضاعوا زملاء بيكفورد ثلاث ركلات متتالية، فإرتطمت كرة ماركوس راشفورد بالقائم،

وصدّ الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، ركلة جادون سانشو، وركلة بوكايو ساكا التي حسمت الفوز لصالح إيطاليا،

لتنهال السخرية علي كلا من ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا عقب انتهاء المباراة، فقام بعض من الجمهور الإنجليزي بتوجيه عبارات عنصرية للثنائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

بسبب لون بشرتهما وأصولهما التي تعود لقارة أفريقيا،

متهمين الثنائي بالتخاذل في عدم تسجيل الركلات الترجيحية وإضاعتها،

بينما قام البعض بتمزيق الصور الخاصة براشفورد التي كانت متواجدة علي جدار ملعب"اولد ترافورد" ناديه مانشستر يونايتد،

هنا وقف العالم أمام العنصرية التي تنهش جسد اللعبة الاكثر شعبية حول العالم،

العديد من اللاعبين تلتهمهم نار العنصرية

فقد واجه العديد من اللاعبين الذين لديهم بشرة سمراء عنصرية وتفرقة في التعامل بسبب عرقهم وأصولهم ودينهم،

فمنهم من إنهار ولم يستمر في العطاء ومنهم من إتخذ هذا الأمر كدافع له لإثبات ذاته وتحقيق اهدافه وأحلامه،

بالوتيلي ضحية مرض العصر



فنجد لاعب المنتخب الإيطالي الملقب ب"سوبر ماريو" ماريو بالوتيلي والذي كان يعد من افضل مهاجمي العالم في الفترة ما بين 2010حتي2013،

وفي بطولة أوروبا 2012 كان الإيطالي متألقا ومتوهجا في هذه البطولة،

فساهم في صعود منتخب بلاده للنهائي لمواجهة إسبانيا ولم يكن سوبر ماريو موفقا في هذه المباراة وفاز الماتدور الاسباني باللقب، ليوجه الجمهور لبالوتيلي عبارات سيئة مما أدي الي إنهيار اللاعب من البكاء عقب إنتهاء المباراة ثم بعدها قرر إعتزال اللعب دوليا،

فيما واجه مواقف مشابهة في الدوري مما كان يدفعه لعدم إستكمال المباريات والخروج من أرضية الملعب فور سماع الاساءة له،

بعد ذلك تدهور مستواه الفني بسبب إنصياعه وراء الهتافات المسيئة لشخصه وعرقه،

وقد كشفت تقارير صحفية في وقت سابق إن الإيطالي عازم علي تنمية موارد القارة السمراء من خلال إنشاء ملاعب تضاهي ملاعب اوروبا من اجل عدم رحيل اللاعبين المميزين الي السيدة العجوز لكي لا يمرون بمثل ما مر به هو وزملاؤه من عتصرية شديدة،

واشارت التقارير ان بالوتيلي سيعمل علي إنشاء جمعية تضم لاعبي كرة القدم الذين لديهم أصول إفريقية من أجل المساهمة في هذه النهضة الكروية الكبيرة،

"أيها الاسود"..أشهر العبارات المستخدمه

وتعد عبارة"أيها الاسود"من أشهر العبارات التي يستخدمها الغرب للإساءة لشخص من أصول أفريقية،

فقد واجه الإيفواري ديدييه زوكورا هذه العباراة عندما كان يلعب في الدوري التركي في موسم 2012،

فقام اللاعب إيمري بيلزوغلو بسب زوكورا ب "أيها الأسود" ليعاقب بيلزوغلو بإلايقاف لمباراتين،

ليقوم بعدها زوكورا وزملاؤه بالانتقام على أرض الملعب بالتدخل العنيف على الدولي التركي للحد من العنصرية،

"موزة الفيش"..نموذج للرد علي العنصريين

بينما تعرض داني الفيش نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لموقف غريب حيث قام أحد مشجعي فياريال بألقاء موزة علي النجم البرازيلي،

والذي إلتقطها وقام بأكلها،ليتضامن بعدها عدد كبير من اللاعبين مع البرازيلي في رسالة للحد من إنتشار العنصرية،

فيما واجه كلا من ساديو ماني ونابي كيتا واجهوا مثل هذه المواقف،

لاعبين إتخذوا الاساءة كدافع لصنع المجد

فقد كانت هذه العبارات لها تأثير السحر علي بعض اللاعبين الذين تحولوا لأساطير منهم افضل لاعبي العالم البرازيلي بيليه والذي يعد افضل لاعب في العالم من حيث الارقام القياسية والمهارة الفردية،

فيما كانت العنصرية سببا في توهج الفرنسي تيري هنري والذي سطر تاريخا طويلا مع المدفعجية"ارسنال"والبلوجرنا"برشلونة"الاسباني،

بينما واجه الإيفواري ديدييه دروجبا بعض الهتافات العنضرية عندما كان يلعب في صفوف جالاتاسراي التركي من جمهور فناربخشة لكن اللاعب تحول لاسطورة كبيرة عندما تألق مع البلوز"تشيلسي"الإنجليزي،

وايضا واجه كاليديو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي لهتافات مسيئة من جماهير الانتر،لكنه إستطاع إثبات نفسه ليتنافس كبار أندية اوروبا للتعاقد معه،

عقوبات رادعة تنتظر العنصريين

ويسعي الإتحاد الدولي لكرة القدم لوضع عقوبات رادعة للحد من إنتشار هذا الظاهرة،فقد كانت العقوبات التي تم وضعها ضعيفة للغاية،

حيث أعلن الاتحاد الدولي في يوليو 2019 أن فترة إيقاف أي مسؤول أو لاعب يثبت ارتكابه ممارسة عنصرية لن تقل عن 10 مباريات بعد أن كانت 5 مباريات فقط في السابق. وتتضمن العقوبات المفروضة على الأندية والمنتخبات إغلاقاً جزئياً للملعب أو منع حضور الجمهور بشكل كامل لبعض المباريات، مع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف دولار،

ويري الكثير من خبراء كرة القدم ان هذه العقوبات ليست رادعة ولابد من تغليظها خلال الفترة المقبلة.