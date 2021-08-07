عثمان المقدم يكتب: الأمانة

يابنت عيب ياواد

كفاية

مابقتش ترضى تلبس

عباية

مابقتش عايزه تمشى مستوره

والواد يعاكس ودى

البداية

الموضة لازم يبان حرامها

تمشى بمياعه ومعاها لونها

والشعر سايح والوان جفونها

ملعون أبوها دى كانت

رباية

ياسيدى خلى عنيك فى راسك

ربى وحافظ على طبع ناسك

الحشمه اصلك واصل أهلك

ليه بنتك تسيبها طعم

الديابه

ياستى مالك شايفه بعينك

بنتك ضياعها من صنع ايديك

حاسبى وعاتبى لحد اما تمشى

وتوصيلها بايدك لبيت

هناها

ياناس كفايه بناتكم عرايا

وتقولوا تحرش وهما

الحكايه

خافوا ربنا وصونوا الامانه

لا تزول من أيديكم وتبقى

النهاية