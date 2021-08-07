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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليستر يتحدى مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية .. اليوم

ليستر يتحدى مانشستر
ليستر يتحدى مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

يلتقي ليستر سيتي، بنظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والربع مساء، على ملعب “ويمبلي”، في كأس درع الخيرية.

وفاز ليستر1-0 على تشيلسي بستاد ويمبلي في مايو، ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة.

وكان لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي هو الأول لليستر في تاريخه، لكنه سيخوض درع المجتمع للمرة الثالثة.

في المقابل، نال مانشستر سيتي لقب درع الخيرية 6 مرات في 12 ظهور له في المباراة، آخرها في 2019.

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أول لقب في الموسم

يسعى الفريقان لبداية الموسم بلقب، حتى في ظل غياب العديد من الأسماء البارزة لتأخر عودتهم بعد بطولة أوروبا.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ربما يمنح لاعبه الجديد جاك جريليش، القادم من أستون فيلا في صفقة قياسية، (أول لاعب تتكلف صفقة انتقاله 100 مليون جنيه إسترليني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز)، مشاركته الأولى في المباراة التي تقام في افتتاح الموسم.

ستقام المباراة  بحضور جماهيري كامل العدد بنسبة 100% (90 ألف متفرج).

رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا في بريطانيا، الاثنين الماضي، سمح بحضور جماهيري كامل العدد للمباراة، وذلك للمرة الأولى على ملعب ويمبلي منذ تفشي الوباء.

ليستر سيتي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان جوارديولا أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي جاك جريليش بطولة أوروبا كأس الدرع الخيرية

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