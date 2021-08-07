عملية في القلب.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ صلاح عبد الله |شاهد

قال الفنان صلاح عبد الله، إن حالته أصبحت أفضل بعد إجرائه عملية قسطرة في القلب، موضحًا "ركبولي دعامات في 3 شرايين.. وشكرا جزيلا للطبيب الذي أجرى لي العملية".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، في مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تعليمات الأطباء تسمح له بالخروج من المستشفى اليوم، السبت، متابعًا "هحاول بقدر المستطاع أبطل سجاير بعد توجيهات الطبيب بالإقلاع عنها، وأعمل رياضة وآكل صحي".

وأكد الفنان صلاح عبد الله “كان عندي أعراض قبل العملية، بس كنت بتجاهلها لحد محسيت أني الأعراض هتبقى بوادر لذبحة، وزوج بنتي أجرى لي العملية، من خلال القسطرة العلاجية”.

وأشار الفنان صلاح عبد الله “إلى أنه استشعر رسائل المحبة من الجمهور عبر السوشيال ميديا”، مبديا اعتزازه "الحمد لله عارف أن علاقتي بالناس طيبة وقوية".

واختتم “فوجئت بكم التلفونات الهائلة من الأحباب، وبناتي كانوا بيتنوبوا الرد على التليفون، غبر رسائل الواتساب”، معلقا "بنتي كانت بتقولي ده فيس مظاهرة".