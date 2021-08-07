كانت مظاهرة.. صلاح عبد الله يعلق على كم المكالمات للاطمئنان على صحته

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه فوجئ بكم هائل من التليفونات والرسائل التي تلقاها من متابعيه وبعض الشخصيات التي مر وقت طويل على مقابلتهم؛ على خلفية إجرائه لعملية قسطرة في القلب، مازحا "بنتي كانت بتقولي ده فيه مظاهرة".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنه رد على الكثير من المكالمات ، بالأمس ، ومن بين ما تحدث لهم الفنانة "منى زكي"، والفنان "محمد هنيدي".

وتابع "عبد الله"، كان عندي أعراض قبل العملية بس كنت بتجاهلها، وزوج بنتي أجرى لي العملية، من خلال القسطرة العلاجية.

وأشار "عبد الله" إلى أنه استشعر رسائل محبة الجمهور عبر السوشيال ميديا، معقبا "الحمد لله عارف أن علاقتي بالناس طيبة وقوية".