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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يونيو

صدى البلد

ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن العجز التجاري زاد 6.7 بالمئة إلى 75.7 مليار دولار في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 74.1 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع 1.8 بالمئة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا.

وزادت صادرات السلع 0.2 بالمئة لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو ، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

العجز التجاري الأمريكي وزارة التجارة الامريكية السلع الانفاق الاستهلاكي

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