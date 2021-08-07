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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة إسبانيا .. مدرب أحمال منتخب اليد يوجه رسالة للجماهير المصرية (خاص)

أنطونيو كارتون، مدرب
أنطونيو كارتون، مدرب أحمال منتخب مصر لكرة اليد

وجه  أنطونيو كارتون، مدرب أحمال منتخب مصر لكرة اليد، رسالة للجماهير المصرية، قبل مواجهة إسبانيا، المقرر  لها في تمام العاشرة صباح، اليوم، السبت، لتحديد المركز الثالث والرابع في  أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أنطونيو كارتون لـ “ صدى البلد”:" نشكر الله على منحنا هذه الفرصة للقتال من أجل تحقيق ميدالية أولمبية".

وتابع:" نعد الجماهير المصرية أننا سنبذل قصارى جهدنا أمام إسبانيا في مباراة اليوم، لكي يفتخروا بنا".

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا المفتوحة "beIN SPORTS Xtra 2".

للمنتخب المصري خسر في الدور نصف النهائي امام نظيره الفرنسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس، الخميس، علي صالة يويوجي بالعاصمة اليابانية طوكيو؟

الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 – 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

 

قائمة منتخب مصر

 

تضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

 

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

 

 

 

 

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