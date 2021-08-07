عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي رضوان يكثف الدعاء من أجل دلال عبد العزيز.. شاهد

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

حرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الدعاء من أجل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشن رامي رضوان كاتبًا: “إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.
وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين له، بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز بكتابة الأدعية المختلفة.

وكان عمرو سعد، قد كشف خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية، كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .

كما قال الفنان عمرو سعد إنه أراد أن يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه، إلا أنها فاجأته وقامت بإزاحة جهاز الأكسجين حتى تتحدث معه.

وتابع عمرو سعد خلال حواره أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه، إلا أنه اطمأن عليها، لأنها تمكنت من الحديث مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى وقت حتى تعود إلى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً أنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة الفنان سمير غانم.

الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة القديرة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو .. فريال أشرف تخسر المواجهة الثالثة أمام لاعبة إيران في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

صحة الناس أهم.. ما سر تصريح سفير روسيا لدى واشنطن بشأن اللقاحات؟

قبل مواجهة إسبانيا .. مدرب أحمال منتخب اليد يوجه رسالة للجماهير المصرية (خاص)

بعد امتلاء الشواطئ.. التنمية المحلية تحذر المصطافين من كورونا

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G

22 حالة إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي: كل المنشور عن مؤشراتها اجتهادات غير صحيحة

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

الدفاع الأفغانية: مقتل 94 من عناصر طالبان والقاعدة في عمليات عسكرية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

اكتشاف فيروس جديد نافع للبشر.. يحارب أمراض الجهاز الهضمي|صور

حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

فيديو

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ