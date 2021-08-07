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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق القوافل العلاجية بالمنوفية : جميع الخدمات الطبية مجانية وبأعلى مستوى

الدكتورة الشيماء
الدكتورة الشيماء شفيق

قالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، إن قرية " كفر داود " ضمن القرى التي تستهدفها مبادرة " حياة كريمة "، والهدف من تلك القوافل، هو  توصيل الخدمات الطبية للقرى الأكثر فقرا .

وأضافت الدكتورة الشيماء شفيق ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن القوافل الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية ، إلى جانب جهاز أشعة متنقل ، ومعمل متنقل ، وصيدلية تحتوي على كافة الأدوية .

وأوضحت : هدفنا توصيل الخدمات الطبية، والاستعانة بأطباء استشاريين متخصصين ، وفي حالة حاجة المريض للتدخل الجراحي، يتم تحويل المريض للمستشفيات التابعة للقوافل.

ولفتت : جميع الخدمات الطبية بالمجان ، وهناك اقبال رائع من المرضى، وذلك نتيجة الدعايا المسبقة، على السوشيال ميديا ، والإعلانات الورقية بالشوارع .

قوافل طبية للكشف المبكر عن الدرن فى القليوبية


نظمت مديرية الصحة فى القليوبية قافلة طبية للكشف المبكر عن مرض الدرن بمصانع محافظة القليوبية وذلك بسيارة الكشف الجموعى بالأشعة على مصانع سندبيس وشبين القناطر والبرادعة  وذلك بمشاركة الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان وعلى مدار ثلاثة أيام.

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وقال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية ان الإدارة العامة للأمراض الصدرية قد قامت بالكشف الطبي المبكر والمزودة بجهاز الأشعة الديجيتال تحت إشراف الدكتور خالد عز الدين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة وقد استفاد من القافلة ١٧٠٠ شخص حيث تم فحصهم بجهاز الأشعة كما  تم الكشف على ٤٠٠ حالة لأغراض صدرية أخرى بالإضافة إلى الندوات التثقيفية عن مرض الدرن وتم توزيع كتيبات توضيحية عن طرق مكافحة المرض. 
وأشار إلى أنه تم تقديم جميع الخدمات المقدمة في القافلة من فحص وأشعة وعلاج بالمجان تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية بالقليوبية والتي قامت بالعمل على الكشف و إلقاء الندوات التثقيفية وشاركها بالكشف الطبي على المواطنين  الدكتور محمد عبد الحليم  من الوزارة .
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى القليوبية تشكيل لجان تفتيشية للمرور المفاجئ على بعض مستشفيات للوقوف على سير العمل وانضباطه والاطمئنان على المرضى. 
 

منسق القوافل العلاجية الدكتورة الشيماء شفيق مبادرة حياة كريمة حياة كريمة اخبار التوك شو

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