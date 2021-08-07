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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكل سهولة..محمود صبري يقدم طرق طي الملابس

صدى البلد

قال محمود صبري، أحد مشاهير السوشيال ميديا، إنه يعمل على مساعدة الآخرين من خلال تقديم محتوي مفيد، متابعا: أقدم طرق تجهيز شنطة الهدوم بشكل سريع وسهل".
 

وأضاف "محمود صبري" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فكرة طي الملابس جاءت نتيجة متابعته لمشاكل المواطنين، مسترسلا: "كنت بدخل محلات الملابس وأشوف طرق طي الملابس ومن هنا بدأت الفكرة".
 

وأكمل:" فكرت أعمل طريقة طي سهلة ومختلفة، يمكن استخدامها في المحالات أو في المنزل".
 

واستعرض محمود صبري طرق طي الملابس على الهواء مباشرة، كما كشف عن طريقة سهلة للتخلص من وبر الملابس، وذلك عن طريق استخدام الشريط اللاصق.

طي الملابس السوشيال ميديا الملابس وبر الملابس اخبار التوك شو

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