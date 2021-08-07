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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالشاكوش على دماغها.. إحالة المتهم بقتل جدته وخالته إلى الجنايات

جثة- ارشيفية
جثة- ارشيفية

أحال المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة المتهمبمحاولة قتل جدته وخالته بالشاكوش إلى محكمة الجنايات.


جاء بأمر الإحالة أن  المتهم قتل المجني عليها  إنعام نور الدين مصطفى عبد الجليل عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن أوعز لع شيطانه الخلاص من جدته الهرمة - التي بلغت من العمر مبلغه - أثر مشادة كلامية فيما بينهم أشهر سلاحا أبيضا "شاكوش" وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض متوقعة وفاتها نتيجة لذلك ولم يردعه ضعف قوتها وقلة حيلتها بل تمادی قابلا لنتيجة أفعاله واستمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها بعد أن كفر بالقيم الأسرية وأساء لذوي القربى وجحد فضلهم عليه وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى ذلك أنه في ذات الزمان والمكان؛ شرع في قتل خالته المجني عليها منى أسماعيل محمود عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ذلك أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضريا مستخدما سلاح أبيض " شاكوش" قاصدا من ذلك قتله خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته محل الاتهام السابق فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطبي الشرعي  بيد أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجني عليها وتداركها بالعلاج.

وباستحواب المتهم في التحقيقات أقر بارتكاب الواقعة.

المستشار بكر احمد بكر المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة دته وخالته بالشاكوش مشادة كلامية القيم الأسرية

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