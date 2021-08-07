برلماني يحذر من استمرار أزمة الزيادة السكانية

حذر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، من استمرار ارتفاع معدل الزيادة السكانية مؤكداً ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة نظراً لآثارها السلبية على مشروعات التنمية الاقتصادية التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء البلاد.

وطالب "عبد الحميد"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، من الحكومة وضع الخطط والبرامج التنفيذية التى تكفل مواجهة المشكلة السكانية معلناً تأييده لسياسات الحكومة فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 21/22 والتى تتمثل فى تنفيذ برامج تنظيم الأسرة للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وخاصة في المناطق الريفية ، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية المتسارع ، وتفعيل برامج محو الأمنية ، وتشغيل الإناث ، ومنع عمالة الأطفال ، فضلا عن ربط الدعم النقدي بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة ، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بخطة الحكومة لزيادة عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلي 21.2 مليون سيدة العام الجاري 2021/2022 مقابل 20.4 سيدة عام 20/21، و19.5 مليون سيدة عام 19/20 ووصول عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلي 3 ملايين سيدة عام 21/22 مقابل 2.9 مليون سيدة عام 21/20 وأن يصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة عام 21/22 نحو 17.8 مليون سيدة مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق إضافة الى تنظيم عدد ندوات وفاعليات في إطار تنفيذ الخطة بنحو 30.3 مليون مقابل 29.4 مليون العام السابق.