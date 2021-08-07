التنمية الصناعية تطرح مجمع "هو" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هيئة التنمية الصناعية ستطرح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية بمدينة نجع حمادي خلال المرحلة القريبة المقبلة أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.

وذكرت أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 متر مربع للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 متر مربع، و12 وحدة بمساحة 540 متر مربع، موضحة أن هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، وقد استهلت الوزيرة جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين.



وأكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية بما يحقق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الاعمال ومساندتهم منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والانتاج.

وأضاف أن ذلك في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الاجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعة.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر