نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.



وأشرفت على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 45 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

رئيس السنطة:صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة

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