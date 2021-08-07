محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

وجاء نصها : "يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، خالص التهاني القلبية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا للبلاد، لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم، نمضي خلف قيادتكم، ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا المولي عز وجل، أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم، لما فيه عزة وطننا".

كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء، والمحافظين، ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ وجموع الشعب المصري، معرباً عن امنياته بان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيا أن يحفظ الله مصر ويدوم عليها التقدم والرفعة والامان.