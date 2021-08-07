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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات..طريقة عمل المجدرة

المجدرة
المجدرة

المجدرة من الأطباق السورية و اللبنانية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن تتمتع المجدرة بمذاقها الشهي و الغير تقليدي و ماهو ما يميزها عن غيرها من الأطباق الأخرى.

 

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل المجدرة في المنزل بأسهل الخطوات.

 


مقادير المجدرة


2 كوب عدس أسود  مغسول ومنقوع في ماء مغلي لمدة الساعة 

2 كوب أرز بسمتي ذهبي منقوع نصف ساعة

كوب شعرية محمرة
بصلة كبيرة مفرومة
نصف كوب زيت
ماء مغلي
كمون
ملح
فلفل اسود

 


(الطشة)
كزبرة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملح

 

طريقة تحضير المجدرة

-في حلة على النار نضع قليل من الزيت اللي  يسخن جيدا ثم نضيف البصلة المفرومة نشوحها جيدا وبمجرد أن تذبل نضع العدس( المغسول والمنقوع ساعة في ماء ساخن نقوم بتصفيتة جيدا ثم نضيف و على البصلة) يشوح جيدا ونضيف القليل من الكمون ثم نضيف ماء مغلي.

-يغطي العدس  الا ان يستوي 3/4 سوا ثم نضيف الأرز و الشعرية ثم نضيف ماء مغلي مرة أخرى ونضيف الملح والفلفل الأسود ونغطي الا ان تتشرب نهدي النار ثم نقلبها إلى أن تستوي بالكامل وفي طاسة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل يسخن ثم نضيف الثوم يضاف الكزبرة الجافة  ثم الكزبرة الخضراء ونرفعها من  النار في طبق التقديم نضع المجدرة ثم الطشة وتزيين بالبصل المحمر وتقدم .

 

المجدرة مقادير المجدرة طريقة تحضير المجدرة عدس أسود فاطمه أبو حاتي

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