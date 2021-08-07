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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكهرباء: أحمال التيار بلغت ذورتها مع ارتفاع درجات الحرارة ووصلت إلى 33 ألف و400 ميجا

كهرباء
كهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث ب اسم وزارة الكهرباء ، إن هناك طفرة حدثت فى قطاع الكهرباء سواء انتاج أو نقل أو توزيع.


وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الأحمال الكهربائية بلغت ذورتها مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة حيث وصلت إلي 33 ألف و400 ميجا وات وعلى الرغم من ذلك هناك استقرار فى قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تواجد الاحتياطى من الكهرباء والذى تخطى 11 ألف ميجاوات.


وأشار إلى أنه أصبح الآن الاعتماد على الوحدات الكهربائية الأكثر كفاءة كما أن خروج الوحدات للصيانة يساعد بدرجة كبيرة في الحفاظ عليها بالإضافة لجاهزيتها للعمل فى درجات الحرارة المرتفعة.


وتابع أن الوزارة تعتمد على الوحدات الكهربائية الأكثر كفاءة وبرامج الصيانة المبرمجة فى موعدها ووحدات التبريد وشبكات النقل والتوزيع، موضحا أن مشروع الربط الكهربائى يهدف لوجود خطوط ربط كهربائى بين ليبيا، الأردن، السودان واللذان يعملان بدرجة أكبر من الكفاءة.


يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، قد شهد أمس الأربعاء بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد بين شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وشركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع ، لتنفيذ شبكة الكهرباء لمساحة إضافية تبلغ حوالى 20 الف فدان بشرق العوينات ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سيقوم بتمويل المشروع بتكلفة قدرها نحو 190 مليون جنيه.


وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق والمستمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء نظراً لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومى حيث تعتبر مساحة الـ20 الف فدان موضوع العقد المشار إليه من ضمن المساحة المستهدف استصلاحها وزراعتها وتقدر بما يزيد عن 300 ألف فدان بشرق العوينات وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص حيث سيتم زراعة الأراضي المستصلحة المشار إليها بمحاصيل استراتيجية من أهمها القمح مما يعمل علي تقليل الفجوة الغذائية وإقامة مناطق عمرانية وأنشطة إقتصادية جديدة تدعم الإقتصاد القومي.


ومن المستهدف إنجاز المشروع قبل بداية شهر أكتوبر القادم بما يتيح الفرصة للحاق بموسم الزراعة الشتوي لهذا العام.


ويٌعد المشروع نموذج واضح لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقوات المسلحة لخدمة وطننا الحبيب ورفاهية الشعب المصري.


وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومى.

 

 

أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء القوات المسلحة القطاع الخاص وزير الكهرباء درجات الحرارة

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