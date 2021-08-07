نيجيريا: توقعات بزيادة 5% في الإيرادات العامة بعد تطبيق برنامج لتسجيل السيارات

توقعت وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني الفيدرالية بنيجيريا نمو إيرادات الحكومة السنوية بنسبة 5 في المائة بفضل تطبيق برنامج تسجيل السيارات الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.



وقال مدير شعبة المعلومات بالوزارة، تشارلز نوودو، إن البرنامج يتضمن تسجيل تفاصيل بيانات جميع السيارات التي تستخدم شبكات الطرق النيجيرية، مما سيمَّكن السلطات الأمنية من تتبع السيارات المسروقة.



يُذكر أن الوزارة قد بدأت تطبيق البرنامج في أبريل الماضي بالتعاون مع هيئة الجمارك النيجيرية بهدف إعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المستوردة للحيلولة دون التهرب من سداد رسوم الاستيراد والتصدي لجرائم سرقة السيارات.



وأشار مفوض شؤون النقل في ولاية لاجوس إلى استخدام ما يقرب من ثلاثة ملايين سيارة على شبكة الطرق داخل الولاية، مع استخدام بعض هذه السيارات في ارتكاب العديد من الجرائم، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم.



وكانت زينب أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني في نيجيريا، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج في ولاية لاجوس، مؤكدة أن التسجيل سيكون إجباريا.

