عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا: توقعات بزيادة 5% في الإيرادات العامة بعد تطبيق برنامج لتسجيل السيارات

نيجيريا
نيجيريا

 توقعت وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني الفيدرالية بنيجيريا نمو إيرادات الحكومة السنوية بنسبة 5 في المائة بفضل تطبيق برنامج تسجيل السيارات الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.


وقال مدير شعبة المعلومات بالوزارة، تشارلز نوودو، إن البرنامج يتضمن تسجيل تفاصيل بيانات جميع السيارات التي تستخدم شبكات الطرق النيجيرية، مما سيمَّكن السلطات الأمنية من تتبع السيارات المسروقة.


يُذكر أن الوزارة قد بدأت تطبيق البرنامج في أبريل الماضي بالتعاون مع هيئة الجمارك النيجيرية بهدف إعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المستوردة للحيلولة دون التهرب من سداد رسوم الاستيراد والتصدي لجرائم سرقة السيارات.


وأشار مفوض شؤون النقل في ولاية لاجوس إلى استخدام ما يقرب من ثلاثة ملايين سيارة على شبكة الطرق داخل الولاية، مع استخدام بعض هذه السيارات في ارتكاب العديد من الجرائم، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم.


وكانت زينب أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني في نيجيريا، قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج في ولاية لاجوس، مؤكدة أن التسجيل سيكون إجباريا.
 

نيجيريا الايرادات العامة تسجيل السيارات إيرادات الحكومة السنوية الجمارك النيجيرية

موضوعات متعلقة

نيجيريا والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون في مجال اللقاحات

الإفراج عن 3 إسرائيليين في نيجيريا بعد اعتقالهم قبل 3 أسابيع

ترشيحاتنا

جمعهما الفن والحب والمرض.. قصة زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا

تعرف علي السيارة الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر

أردوغان يلتقي رئيس وزراء ليبيا "الدبيبة" في إسطنبول

أولمبياد طوكيو.. فريال أشرف إلى نهائي الكاراتيه في انجاز تاريخي لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد وفاة دلال عبد العزيز.. أين يرقد جثمانها الآن قبل الدفن؟

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تنسيق 2021.. اعرف الحدود الدنيا ومصروفات كليات الجامعات الأهلية.. وموعد عقد الاختبارات

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ