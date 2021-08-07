يوم حزين.. رانيا ياسين تنعي دلال عبد العزيز

نعت الفنانة رانيا ياسين الفنانة دلال عبد العزيز عبر صورة لها نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

و علقت رانيا ياسين:"انا لله وانا اليه راجعون.. قلبي يعتصر حزنا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر بناتك خالص عزائى لكل اسرتك وحبابيك وجمهورك يوم حزين فارقتنا أجدع ست وأطيب قلب سبحان من له".

وفاة دلال عبد العزيز



وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".