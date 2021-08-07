وفاة الفنانة المحترمة والمحبوبة..وزيرة التعاون الدولي تنعى دلال عبد العزيز

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الفنانة دلال عبدالعزيز عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت “المشاط”، على صفحتها "البقاء لله في وفاة الفنانة المحترمة والمحبوبة دلال عبد العزيز.. خالص العزاء للأسرة الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز أعلن وفاتها عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».