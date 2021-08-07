لحقت برفيق دربها.. أبو هشيمة ينعي الفنانة دلال عبد العزيز

نعي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد أبو هشيمة: “لحقت برفيق دربها .. رحم الله الفنانة دلال عبد العزيز وألهم أهلها الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون”.

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

كان الفنان حسن الرداد أعلن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".