والدة جيانا فاروق: بنتي تحصد البطولات من عمر 5 سنوات

كشفت إلهام عبد الكريم، والدة جيانا فاروق، بطلة الكاراتيه، ان ابنتها منذ عمر الخمس سنوات اعتادت على حصد البطولات وادخال البهجة على افراد عائلتها ..

وأعربت " عبد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، اليوم السبت عن سعادتها بعد تتويج ابنتها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، معقبة:" حسيت إنى رجعت 20 سنة، لما كان عمر بنتى خمس سنين وإصرارها على استكمال مسيرتها، وكيف عانت لتوازن بين رياضتها والدراسة".

وأضافت: "جيانا بنت النادي الأهلي، ودائما متفوقة في دراستها، ودخلت صيدلة القاهرة، وتمكنت من التوفيق بين عملها وبطولة الكاراتيه لافتة الى انها عانت كثيرا وتحملت الصعاب منذ طفولتها حتى استطاعت حصد اللقب فى النهاية " .

يذكر أن الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكارتيه، صرح مؤخرا أن اللاعبة المصرية جيانا فاروق حققت إنجازا غير مسبوق بعد حصولها على الميدالية البرونزية،

وأضاف أن اللاعبة الصينية كانت فائزة بنتيجة “3-2” والحكم اختار اللاعبة الصينية هي الفائزة وهذا لا يقلل من جهد اللاعبة