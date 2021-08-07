نشرة النواب.. قاتلة صديقتها بكفر الدوار تواجه الإعدام.. وبرلماني يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد" وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه علي كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار النواب والقانون على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت 7 أغسطس:

بعد القبض عليها.. قاتلة صديقتها نجلاء بكفر الدوار تواجه الإعدام



رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد



برلماني يطالب إعادة النظر في اشتراطات البناء في القرى وتوابعها



رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد



امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه لا يعرضه للمسئولية العقابية



الخبيري: العملات الجديدة يصعب تزورها.. وتصنع من مواد صديقة للبيئة



5000 جنيه للمادة الواحدة.. متى يتم تطبيق نظام تحسين درجات طلاب الثانوية العامة؟

