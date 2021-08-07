أولمبياد طوكيو.. منتخب فرنسا يتوج بذهبية الكرة الطائرة بانتصاره على روسيا

تُوج المنتخب الفرنسي للكرة الطائرة، بذهبية دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020” بفوزها على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

الفرنسيون استطاعوا حسم الشوط الأول بنتيجة 25-23، قبل أن يعودوا ويفوزوا بالشوط الثاني بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الثالث، فاز منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 25-21، ثم الشوط الرابع بنتيجة 25-21 أيضًا، ليحتكم المنتخبان للشوط الخامس والفاصل.

وفي الشوط الخامس، فاز منتخب فرنسا بنتيجة 15-12، ليظفروا بالميدالية الذهبية متفوقين على الروس.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز بالميدالية البرونزية بانتصاره على البرازيل بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.