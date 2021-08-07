أميرة بدر: تقديم برامج على السوشيال ميديا تجربة ثرية وأغلب الهجوم عليها مفبرك..فيديو

حلت الإعلامية أميرة بدر، ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة؛ للحديث عن أحدث مشاريعها، برنامج “تحت الترابيزة”.

وتحدثت أميرة بدر عن تجربة تقديم البرامج عبر السوشيال ميديا .

وقالت أميرة بدر :" تجربة تقديم البرامج عبر السوشيال ميديا؛ تعطى حرية ومساحة أكبر للحوار، على عكس تقديم البرامج التليفزيونية ".

وتابعت أميرة بدر :" التليفزيون وسيلة أقرب للجمهور، ولكن السوشيال ميديا بتتشاف أكثر من التليفزيون ".

وتطرقت أميرة بدر خلال حوارها إلى ما يحدث على الساحة من حراك إعلامي متواضع، معتبرة إياه غير مناسب مع التطور الضخم الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

كما انتقدت أميرة بدر بشدة، اعتماد الإعلاميين على ما يعرف بالتريند؛ لتقديم محتوى غير هادف، لا يؤدي إلى مزيد من التعصب بين مختلف فئات المجتمع.