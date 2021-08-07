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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس قصور الثقافة يتفقد فعاليات ملتقى أهل مصر بالإسماعيلية

صدى البلد

تفقد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفعاليات الفنية والثقافية بقصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال الذي تنفذه الهيئة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، وكان في استقباله الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي مدير عام ثقافة الطفل.

 

 

وأشاد عطوة، بالورش والفعاليات المقدمة للأطفال، معربا عن أمنياته لهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة تساعدهم على اكتشاف ذاتهم ومواهبهم وتحقق الأهداف المنشودة من الأسبوع، سعيا لترسيخ قيم العدالة الثقافية والانتماء للوطن، كما وجه شكره للفنانين والزملاء القائمين على تنفيذ الورش والفعاليات.

 

وفي ورشة الكتابة الإبداعية، أوضحت إيمان شوكت أن الفنون الأدبية تتعدد أنواعها ومن أبرزها المقال والرواية والقصة القصيرة ولكنها تختلف فى جوهرها، واستمرت كريمة الديب في تنفيذ ورشة الفنون التشكيلية لتحليل رسوم الأطفال وسلوكياتهم من خلال تنفيذ جدارية ورقية بمساحة ٨ أمتار بعنوان "أحلامنا" بتقنية الكولاج ودمج ألوان الباستيل، بينما نفذت نشوى الحفناوي ورشة تصوير بالأكريليك والكولاج بدمج الميديا ورسم الأطفال لوحات بورتريهات لأشخاصهم من خلال دمج صور بالكولاج مع ألوان الباستيل وألوان الأكريليك، وفي ورشة "اصنع كتابك" بدأت أميرة سعد أولى مراحل صناعة الورق بإعادة تدوير الورق المستهلك ودمج عناصر من الطبيعة مثل الزهور وأوراق الشجر في نسيج الورق، كما استكملت ورش النحاس والكلينكان أعمالها الفنية، بالإضافة لورشة الحلي بالخرز لعمل شنطة تحت إشراف منى عبد الوهاب وورشة حياكة لعمل كمامات من الأقمشة تحت إشراف نجوى عبدالعزيز، كما نفذ الفنان عمرو حمزة لقاء مع الأطفال المشاركين بروفة على كيفية تحريك عرائس العمل المسرحي.

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