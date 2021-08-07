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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" مهنئا أبطال طوكيو: يستحقوا أن يكونوا على رأس لوحة شرف الرياضة المصرية

صدى البلد

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، مشيدًا بمشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصدهم الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

 

وأكد المجلس، أن أبطال مصر فريال أشرف، وأحمد الجندي، ومحمد إبراهيم كيشو، وجيانا فاروق، وهداية ملاك، وسيف عيسى، يستحقوا أن يكونوا على رأس لوحة الشرف للرياضة المصرية، بعد أن حققوا إنجازات تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية، مضيفًا أن المنتخب الوطني لكرة اليد قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره في دورة الألعاب الأولمبية واستطاع منافسة الكبار والفوز عليهم وتقديم أفضل ما لديهم من أداء حتى جاء بالمركز الرابع في أكبر محفل رياضي على مستوى العالم، في إنجاز كبير كأول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.

 

وأضاف المجلس، أن الرياضة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية في كافة المحافل الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبي ولاعبات مصر.

 

جدير بالذكر أنه ارتفع رصيد بعثة مصر في أولمبياد طوكيو لست ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية، وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ عام 1928، وهي أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات، لتقفز البعثة المصرية للمركز الـ 53 في ترتيب الدول المشاركة الذي تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميدالية ثم اليابان.

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