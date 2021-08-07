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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ قنا: تنسيق مع الصناعة لتهيئة مناخ الاستثمار

وزيرة الصناعة خلال
وزيرة الصناعة خلال زيارتها لمحافظة قنا

أكد اللواء   أشرف الداودي محافظ قنا أن المحافظة تشهد حراكا صناعيا كبيرا من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا إقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسط.


جاء ذلك علي هامش فعاليات جولة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة لمدينة قنا، لتفقد المناطق الصناعية ومتابعة إجراءات الوزارة التوسيعية في خدمات المجمعات الصناعية و تعظيم دور هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة بمدن الصعيد.


وأشار  الى ان هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وكافة أجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعي لحل كافة التحديات التي تواجههم.

وزيرة الصناعة تتفقد أعمال الترفيق بمنطقة قفط الصناعية بقنا

وذكر  النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الى أهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من  التواصل بين مستثمري محافظة قنا والوزراء والمسئولين وايجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مطالباً بضرورة ايجاد مزيد من الحوافز امام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

 

واشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب بالدور الوطني الذي تقوم به وزيرة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ المواتي امام المستثمرين والسعي الدوؤب لايجاد حلول جذرية لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال.


وذكر  النائب  محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حول اهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالباً بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فضلاً عن أهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.

 

ورداً على طلب احد النواب بانشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، اوضح محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز انه تم بالفعل انشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومان اسبوعياً وسيتم زيادة ايام التواجد بناء على توجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز مع دراسة امكانية انشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة وبدء إجراءات الإنشاء .

 

 

 

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