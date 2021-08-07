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رئيس التحرير
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مصر والجزائر قطبا الاستقرار في شمال أفريقيا.. موقع أمريكي: مواقف متطابقة حول التطورات بليبيا.. وتنسيق قوي بين البلدين في ظل غموض مصير الانتخابات الليبية

الرئيسان عبد الفتاح
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد تبون

تكثف مصر والجزائر التنسيق المشترك لمواقفهما من التطورات الجارية في ليبيا، في وقت يكتنف الغموض مستقبل الانتخابات النيابية والرئاسية الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

تنسيق مصري جزائري رفيع المستوى

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات في 1 أغسطس في القاهرة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لمناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الاضطرابات في ليبيا كان لها تأثير سلبي على كل من مصر والجزائر. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أن البلدين يدعمان جهود إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في ديسمبر للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا وطرد القوات الأجنبية والمليشيات الإرهابية من البلاد.

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ومن جانبه، قال لعمامرة إن الجزائر ومصر، باعتبارهما جارتين لليبيا، لديهما "مسؤولية خاصة" للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الأخيرة. وأضاف وزير الخارجية الجزائري إنه نقل رسالة من رئيس بلاده عبد المجيد تبون إلى الرئيس المصري بشأن ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر.

وقال لعمامرة "هناك تحديات ومشاكل تتطلب الصبر واليقظة ودعم الشرعية الليبية للمساعدة في إخراج ليبيا من هذه المرحلة المأساوية".

مصلحة مشتركة

وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، كافحت مصر والجزائر طويلًا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لاحتواء خطر الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والقوات الأجنبية في ليبيا، لا سيما وأن كلا البلدين يتمتعان بحدود طويلة مع الأخيرة.

ونقل الموقع عن مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير حسين هريدي أن التنسيق بين مصر والجزائر بشأن الأزمة الليبية يكتسب أهمية خاصة، لا سيما في أعقاب التطورات الأخيرة في تونس.

وقال هريدي إن "مصر والجزائر تقع على عاتقيهما مسؤولية الوقوف إلى جانب ليبيا وتونس من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كلا البلدين لأن مصر والجزائر تدركان أن الأمن والاستقرار في شمال أفريقيا يعتمدان على تحقيق هذا الهدف وأن أي إخلال بالاستقرار في ليبيا وتونس سيصب في مصلحة الجماعات الإرهابية".

وأوضح هريدي أن الموقفين المصري والجزائري من ليبيا بلغا درجة التطابق، خاصة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في يناير الماضي.

وقال جليل حرشاوي، الباحث بالمبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخبير بشؤون شمال أفريقيا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول في يناير الماضي الحصول على موافقة الجزائر لاستخدام أراضيها للتدخل عسكريًا في ليبيا، وهو ما رفضت الجزائر الاستجابة له.

وأضلف حرشاوي "من المهم أن نفهم أن جزءًا كبيرًا من المؤسسة الأمنية في الجزائر لا يثق في تركيا ويعارض جميع أشكال الإسلام السياسي".

الانتخابات الليبية.. بوادر خلافات بين أطراف العملية السياسية

وأوضح الموقع أن الانتخابات الليبية المقبلة يُنظر إليها باعتبارها خطوة حاسمة في الجهود المبذولة لإعادة ليبيا، البلد الغني بالنفط، إلى الاستقرار، لكن المخاوف تتزايد في الأسابيع الأخيرة من تأجيل إجراء الانتخابات وسط خلاف بين أطراف العملية السياسية في البلاد على الجانب القانوني والدستوري للسباق الانتخابي.

وحذر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الشهر الماضي، من أن أي تأخير في الاقتراع سيعيد ليبيا إلى "المربع الأول" من الاضطرابات التي أعقبت رحيل القذافي.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشهر الماضي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأكد لع دعم الجزائر المطلق لليبيا.

وقف إطلاق النار على الحافة

وحذرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس الجمعة، أن  أعمالاً طائشة تهدد تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

وأعربت البعثة الأممية عن إدانتها الشديدة لما وقع على الطريق الساحلي في ليبيا بعد إعادة افتتاحه، مطالبة بمحاسبة مرتكبي أعمال الكراهية التي وقعت على الطريق الساحلي.

وأدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أول أمس الأربعاء، الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها، وفقًا لقناة "العربية".

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ"الفئة المنبوذة والمخربة"، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي في ليبيا والدولي، لينالوا "أشد" العقوبات.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت الجمعة الماضي، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية".

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله "افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

مصر الجزائر ليبيا السيسي تبون الانتخابات

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