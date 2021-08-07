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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بن شرقي يصعق المحلة بهدف "ثالث" للزمالك

صدى البلد

سجل الزمالك، الهدف الثالث فى شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 42 عن طريق أشرف بن شرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

 

وافتتح الزمالك، التهدف فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء.

 

وأضاف الزمالك، الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

وبدأ الزمالك بالضغط المبكر على وسط ملعب فريق غزل المحلة ومواصلة الهجوم من أجل إحراز هدف مبكر لإرباك صفوف المحلة.

 

وحاول شيكابالا مباغتة مرمى المحلة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين فى الدقيقة 3 .

 

وأرسل حمزة المثلوثي عرضية من جهة اليمين وحولها بن شرقي برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة للحارس عمرو شعبان فى الدقيقة 4.

 

الجزيري استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لمحمود عبد العزيز المنطلق من الخلف وسدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى في الدقيقة 17 .

 

وحرص إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لغرف خلع الملابس الخاصة بفريق غزل المحلة، من أجل مصافحة زملائه السابقين والجهازين الفني والإداري للمحلة.

 

وقدم لاعبو المحلة والجهاز الفني التهنئة لإمام عاشور على أدائه مؤخرا مع منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

 

خاضت مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في لقاء غزل المحلة اليوم، تدريبات بدنية داخل جمانيزيوم المعسكر المغلق ببرج العرب، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للحفاظ على لياقتهم البدنية، استعدادا للمشاركة غدا في مباراة المجد السكندري الودية. 
 

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