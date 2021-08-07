تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.



ووصلت حافلة الفريق إلى استاد الأهلي we السلام، وحرص الجهاز الفني للأهلي على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تحرك الفريق ووصوله إلى ملعب المباراة، ركز خلالها على منح التعليمات الأخيرة للاعبين والخاصة بالجوانب الفنية والخططية.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم 7 ‏أغسطس، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي 26 و27 أغسطس.‏