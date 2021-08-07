كأنها تودعنا .. شاهد آخر مشهد للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من مسلسلها الأخير “ملوك الجدعنة” والذي شاركت به في رمضان الماضي 2021.

وتناول الفيديو وفاة دلال عبد العزيز ضمن أحداث العمل، حيث كانت تردد :"الله .. ما شاء الله .. الله أكبر .. الله أكبر"، ويعد هذا هو المشهد الأخير لها قبل وفاتها.

بينما شهد الفيديو تعليقات الجمهور حزناً على فراق دلال عبد العزيز، والتي جاءات كالتالي: “وكأنها تودعنا فى آخر مشهد لها .. الله يرحمك ويغفرلك”.

وكان الفنان حسن الرداد، قد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

يذكر أن مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.