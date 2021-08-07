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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمود عبد المنعم كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على سيراميكا، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتصدر قمة جدول المسابقة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا، برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.


وكان الأهلي قد وصل للنقطة 61 بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة بثنائية في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي على ستاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الجولة22 في بطولة الدوري.


وسجل ثنائية الأهلي أمام وادي دجلة كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف ليرفع شريف رصيده من الأهداف إلى 17هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري إلى الآن.

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي ملعب الأهلي WE السلام مسابقة الدوري الممتاز محمد الشناوي

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