نقيب الممثلين يكشف موعد جنازة ودفن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ستقام غدا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس ومراسم الدفن ستكون فى مقابر الاسرة بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر .

وأضاف " زكى "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ، ان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت بمثابة سفيرة الانسانية و كانت تشاطر الجميع احزانهم قبل افراحهم معقبا " كانت بتروح للغريب قبل القريب".

ولفت إلى انه تلقى برقيات التعزية من كافة البلدان العربية خاصة انها فنانة محبوبة من الجميع عقب علمهم بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز.



يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد شهور من معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وبذلك تلحق بزوجها وحبيب عمرها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته، حيث أعلن رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية خبر وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

