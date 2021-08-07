عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الممثلين يكشف موعد جنازة ودفن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ستقام غدا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس ومراسم الدفن ستكون فى مقابر الاسرة بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر .  

 

وأضاف "  زكى "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ، ان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت بمثابة سفيرة الانسانية و كانت تشاطر الجميع احزانهم قبل افراحهم معقبا " كانت بتروح للغريب قبل القريب".

 

ولفت إلى انه تلقى برقيات التعزية من كافة البلدان العربية خاصة انها فنانة محبوبة من الجميع عقب علمهم بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز.


يذكر أن  الفنانة القديرة دلال عبد العزيز رحلت  عن عالمنا اليوم السبت بعد شهور من معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وبذلك تلحق بزوجها وحبيب عمرها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته، حيث أعلن رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية خبر وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».
 

فيروس كورونا سمير غانم صلاة الجمعة رامي رضوان دلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. الصحة تحدد أماكن استقبال المتبرعين

الزراعة تزف بشرى: جميع الخدمات للفلاح من خلال الكارت الذكي ..فيديو

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

أغلى سيارة يابانية في مصر.. مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر 2022|صور

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

300 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى فى قانون المرور الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

لراغبي البناء.. احذر من إيقاف أعمال الإنشاءات حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

اﻟﻤﺰﻳﺪ