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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللهم اكتبها عندك من الصالحين.. حنان ترك تنعى دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نعت الفنانة حنان ترك، الفنانة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وكتبت حنان ترك، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: "البقاء لله ... ربنا يصبر قلبكم ...اللهم اكتبها عندك من الصالحين و الصديقين والشهداء والاخيار والابرار .. اللهم اكتبها عندك من الصابرين واجزها جزاء الصابرين".

 

وتابعت حنان ترك: "اللهم افتح أبواب السماء لروحها برحمتك يا أرحم الراحمين .. آمين يا رب العالمين".

وفي سياق متصل، نعت الفنانة شيرين، الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ61 عاما.

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وقالت الفنانة شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفي شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة، إن دلال عبد العزيز كانت توزع حب وطاقة إيجابية على كل من تعامل معها.

 

وتابعت: "أشوفك على خير يا حبيبتي .. وبقيتي في مكان أحسن، وربنا يرحمك برحمته الواسعة".


وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

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