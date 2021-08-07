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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

صدى البلد


العمل وسيلة الإنسان لكى يحصل على كل شيء يتمناه في هذه الحياة، فدون العمل الجاد لا يمكن للإنسان أن يُحدث النهضة أو التطور في قطاعات الحياة كلها، ويبدأ الإنسان منذ ولادته بتعلم كل شيء ليكون قادرًا على العمل، وحديثًا أصبح التعليم ضرورة مهمه لكي يكون الإنسان قادرًا على العمل والعطاء في ظل وجود ظروف معيشية واقتصادية قاسية تُحتِّم على الإنسان أن يكون ذو علم متخصص قادر على أن يفيده في الحياة المهنيّة،  وهناك فرق بين القدرة على العمل وإتقانه، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة نتاج العمل ومحصّلته النهائية، فقد يكون الإنسان قادرًا على إنجاز مهمة محددة بفعل وجود عامل المعرفة والقدرة البدنية على الإنجاز لكنه لا يُتم العمل بالشكل المطلوب، وفي حالة أخرى قد يتم إنجاز نفس العمل في نفس المدة الزمنية لكن النتيجة النهائية تكون أفضل من سابقتها لأن الإنسان في الحالة الثانية كان أكثر حرصًا على إنجازها بالشكل المطلوب، وبذل جهدًا إضافيًا في تنقيح هذه النتائج، بالإضافة إلى عامل الإخلاص في العمل الذي من خلاله يحرص الإنسان على إنجاز ما يُكلَّف به على الوجه الذي يرضاه عنه الله تعالى، فهو بذلك يتحصل على الأجر والثواب من رب العالمين ويُنجز العمل بالشكل الذي طُلب منه فيحصل على رضا الناس الذي كلفوه بهذا العمل.
ولإتقان العمل العديد من الفوائد في حياة الإنسان، فهو يُشعر الإنسان بالراحة القلبية لأنه ينجز الأمور بشكل يجعل الإنسان راضيًا عن نفسه، وهذا يزيد من حب الناس له وإقبالهم عليه، ويمكن التمثيل على ذلك من واقع الحياة، فعند وجود شخص يتقن عمله فإن الناس تتحدث عنه، وتزداد شهرته بسبب السمعة الطيبة التي تتناقلها أفواه الناس عنه، وهذا يؤدي إلى استفادته بشكل أكبر من إقبال الناس عليه، على عكس من لا يتقن عمله، فلا يكون ذو سمعة طيبة، وعندها سينصح الناس بعضهم البعض بعدم الذهاب إليه لأنه لا ينجز الأشياء كما تُطلب منه عادةً. لذا لاتنتظر المقابل السريع لإتقانك فى عملك ولكن اصبر واحتسب عملك لوجه الله تعالى وستفاجئ بالنتائج فانت فى معيه الله وقد حث الدين الإسلامي على إتقان العمل سواء كان ذلك في الأمور الدنيوية او العبادات، فكما قال الله سبحانه وتعالى " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ۖ ".

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