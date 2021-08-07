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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ويجب ان تعكس واقع الحال

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود دار الإفتاء لتطوير الفتوى في العصر الرقمي، وبالريادة المصرية في مجال الإفتاء التي قام بها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

 

أضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأثنين، أن المؤتمر السنوي لدار الإفتاء المصرية كان منظما ومثمرا للغاية، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان به احترام للرأي الآخر، والمفتون الحاضرون للمؤتمر كانوا على قلب واحد وليس بالضرورة أن يكونوا على فتوى واحدة.

 

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن موضوع المؤتمر "الفتوى في العصر الرقمي"، أمر هام؛ لكون العالم الافتراضي له مزايا أكثر من أن تُحصى، ولكن أخطر عيوبه أنه قد ينشر ضلالات وفتاوى لا تصلح للتعامل، مشددًا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادة والعرف والظرف والشخص، ولا بد أن تكون عاكسة لواقع الحال، وتعميم فتوى عبر السوشيال ميديا على العالم ظلم للناس وتقييد لحرية الاختيار عند الانسان.

 

وخلال البرنامج نعي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، مقدما خالص العزاء إلى الأسرة.

 

وقال الشيخ خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الفنانة دلال عبد العزيز لحقت بزوجها الفنان سمير غانم، فلهما كل الدعاء بالرحمة والمغفرة ولأسرتيهما خالص العزاء.

 

وتابع: “الفنانة دلال عبد العزيز كانت صاحبة واجب وكانت تشارك الجميع في مواساتهم وتقديم العزاء لهم”، قائلا: "تقريبا ما دخلتش عزاءا إلا ووجدت فيه الفنانة دلال عبد العزيز".

 

واستشهد بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ".

 

خالد الجندي لعلهم يفقهون لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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