عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة الأولمبية المصرية: لاعبو منتخب اليد طالبوا بعدم حضور حفل الختام

منتخب اليد
منتخب اليد

أشاد شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، بمنتخب اليد والذي حصل على المركز الرابع بمنافسات كرة اليد للرجال، بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»؛ موضحا إن لاعبي منتخب اليد رجال لأقصى درجة. 

أشار شريف العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع بذل جهدًا كبيرًا خلال البطولة ولاعبي منتخب اليد يشعرون بالضيق بسبب عدم الفوز بميدالية في الأولمبياد، وأنهم طلبوا عدم حضور حفل ختام الدورة، غدًا الأحد 8 أغسطس الحالي، كنوع من العقاب لأنفسهم.

وتابع العريان، أن لاعبي اليد طلبوا أيضًا من رئيس البعثة العودة إلى مصر يوم 9 أغسطس وعدم الانتظار حتى الموعد المحدد له يوم 11، حتى ولو دفعوا فارق قيمة التذكرة من حسابهم الخاص.

فريال أشرف تتوج بـ الذهب في أولمبياد طوكيو

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.


وتوجت فريال ، بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا زاريتسكا لتهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد طوكيو.

 

وأعربت فريال أشرف ، عن سعادتها بالتتويج بـ الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

 

ووجهت فريال أشرف ، الشكر إلى والدتها بعد الفوز بالميدالية الذهبية بسبب دورها الكبير معها لتحقيق إنجاز كبير في دورة الالعاب الاولمبية.

 

وقالت فريال ، في تصريحاتها بعد الفوز بالذهبية : الحمد لله أشكر أمي  هي السبب في الإنجاز ، دا إنجازك انتي مش أنا.

 

وكانت فريال، قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي.

 

وتعادلت فريال أشرف ، مع بطلة الجزائر لمياء معطوب بنتيجة 0_0 في المباراة الرابعة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على سادس ميدالية لمصر في طوكيو بحصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

 

وكانت فريال أشرف ، قد فازت على لاعبة سويسرا إيلينا كريسي 3-3 وذلك بأفضلية التسجيل في المباراة الثانية وفازت على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم خسرت أمام بطلة أيران بنتيجة 9-7 ثم تعادلت مع بطلة الجزائر لتحصل على 5 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

 

وتلعب فريال أشرف ، ضمن المجموعة الثانية حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير، وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

 

واستطاعت مصر، حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو،  حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو ، وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020.

 

كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

 

كما تأهلت اللاعبة فريال أشرف ، في منافسات وزن + 61 كجم وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو الحجاري، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد.


وأخيراً تأهل كلا من عبد الله ممدوح في منافسات وزن -75 كجم و رضوى السيد في منافسات وزن- 55 كجم من خلال الكوتة الإفريقية ليصبح عدد لاعبي الكاراتيه المصري 5 لاعبين في الأولمبياد. 

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة: الثورة الصناعية سبب ارتفاع درجات الحرارة

بحيل منزلية .. علاج التعرق الزائد في الصيف

نمر متوحش ينهش رقبة عاملة حديقة وينهي حياتها

أحمد موسى: مصر لديها القدرة على تنظيم الأولمبياد

حسن نصر الله: نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت جاءت لهؤلاء

للمرة الثانية الـVAR يلغي هدف للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ